Петрови заговезни 2026: Кога се падат, традиции, обичаи и забрани

Петрови заговезни е последният ден преди Петровите пости - празникът се пада в Първата неделя след Петдесетница. Тази година Петрови заговезни се падат на 7 юни. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Петрови заговезни 2026: Символика и значение

Според народния и църковния календар, Петрови заговезни е празник, който бележи прехода към летния период, както и началото на духовно и телесно пречистване преди посрещане на празника, посветен на светите апостоли Петър и Павел, който тази година се пада на 29 юни.

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След Петрови заговезни започва същинският Петропавловски пост, известен още като Петров или Апостолски пост. Характерно за него е, че той не е толкова строг, колкото Великия пост. Но въпреки това изисква въздържание от блажни храни. Постът е време за молитва и духновно пречистване, насочено към подготовката за големия празник, почитащ паметта на първовърховните апостоли Петър и Павел.

Трапеза, традиции, обичаи и забрани

Петрови заговезни е последният ден, в който вярващите могат да консумират месо, яйца и млечни продукти преди започването на същинския пост. По традиция на този празник вечерта семейството се събира около трапезата. На нея трябва да има задължително баница със сирене. Поднасят се още варени яйца и ястия с пилешко месо. С тези ястия се заговява преди встъпването в Петровския пост, който започва на 8 юни.

Петрови заговезни се свърза с традиции, предавани от по-старото поколение на по-младите. Искането на прошка е важна част от традициите, както и на Сирни заговезни. Вярва се, че прошката пречиства и помага на човек да влезе в поста с чисто сърце. По традиция по-младите трябва да поискат прошка от по-възрастните. Всеки вярващ не трябва да забравя, че духовния пост е по-важен от телесния. Затова Петрови заговезни е ден, в който трябва да прояви любов и грижа към ближния, както и по време на целия пост.

На Петрови заговезни, както и на всеки друг църковен празник, трябва да се избягват кавгите, конфликтите, изричането на лоши думи, както и злословието.

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Според народните и църковните вярвания е важно на Петрови заговезни да се запази мирът в семейството - това обещава благополучие и плодотворен труд на полето. Със спазването на традициите и обичаите на Петрови заговезни започва подготовката за Петровия пост.

Неговата продължителност варира всяка година, зависи от това кога се пада Великден, а след това и Петдесетница. Постът винаги започва в понеделника след Неделя на всички светии и завършва в навечерието на Петровден (29 юни). В годините, в които Великден се пада по-късно, църквата съкращава Петровия пост, тъй като той започва по-късноо.

Но най-важното, което всеки вярващ трябва да запомни е, че Петрови заговезни не е просто още един празник в календара, а мост между пролетта и лятото, между ежедневните дейности и духовното извисяване.

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