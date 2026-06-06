Евакуират село в Сливенско, има риск от ново наводнение

Хора са били превантивно евакуирани от домовете си в котленското село Тича заради опасност река Тича отново да прелее. След интензивния валеж реката е достигнала критично ниво и е била на път да излезе от коритото си. Водата е стигнала до ръба, но към момента обстановката се нормализира. Това областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място и координира действията на службите, съобщи БТА.

Засега няма залети къщи. Евакуирани са жителите на домовете, които пострадаха при наводнението на 4 юни. Тогава бяха засегнати и селата Остра могила, Филаретово и Малко село. В Тича бяха наводнени над 30 жилищни имота, а на територията на общината беше обявено частично бедствено положение. Комисия на Община Котел извършва опис на щетите.

Десетки доброволци, военослужещи и институции се включиха в разчистването след наводнението.

От пресцентъра на Министерството на отбраната съобщиха, че Българската армия продължава да оказва помощ за преодоляване на последствията от наводненията в област Сливен.

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