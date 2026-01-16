Орбан стартира национална петиция, за да кажат унгарците "не" на финансирането за Украйна

Новата национална петиция, стартирана от унгарското правителство, дава на всички унгарци възможност да кажат „не“ на финансирането на Украйна и войната, и да заявят: „отказваме да плащаме, така че не ни включвайте, защото няма да правим промени в мерките за държавна подкрепа“. Това заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за общественото радио, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Относно подкрепата на ЕС за Украйна, Орбан цитира собствените данни на Брюксел, показващи, че досега са изразходвани 193 милиарда евро. „Американците имаха разума да се оттеглят в правилния момент, но европейците пренебрегват здравия разум, предлагайки безусловна финансова подкрепа“, каза той.

Орбан отбеляза, че 90 милиарда евро от това са финансирани с дълг, като Унгария, Чехия и Словакия са се отказали след продължителни преговори. Той добави, че Украйна вече е подала искане за финансиране за 10 години на стойност 800 милиарда евро, сума, която, каза той, би могла да покрие всички унгарски пенсии за 40 години или семейни помощи за 60 години.

Като финансира войната на Украйна срещу Русия, Европейският съюз залага на това, че Украйна ще победи на бойното поле, добави Орбан, като каза, че ЕС разчита да победи руската армия чрез Украйна, след което Русия ще плати репарации „и всички ще си върнат парите“. „Това е предположението, въз основа на което харчат стотици милиарди на европейските данъкоплатци в момент, когато Европа е без пари.“

Той добави, че „никой сериозен експерт“ не твърди, че Русия може да бъде победена на бойното поле, камо ли да бъде принудена да плати репарации.

Заради отказа на Унгария западноевропейските страни са й връчили „списък с искания“, каза Орбан, които включват премахване на данъците и таксите за мултинационални компании и банки, както и 13-тата пенсия, и реформа на системите за семейна подкрепа и закупуване на жилище.

Според него новата национална петиция ще даде възможност на всички унгарци да отхвърлят тези искания на Брюксел.

„Нашата платформа е ясна: отхвърляме пътя на Брюксел, избягваме военната икономика и оставаме на унгарския път – пътя на мирновременната икономика“, заяви Орбан. „А нека нашите противници убеждават хората да изберат пътя на Брюксел, заедно с войната и военната икономика“, добави той.

