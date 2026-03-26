Орбан унижен в Европарламента: Не сте патриот, а полезен идиот за Русия и Китай

"Казвате, че искате демокрация, но години наред управлявате с извънредни декрети - толкова ли ви е страх от демокрацията?". Този въпрос, наред с немалко други, постави германският евродепутат Мориц Кьорнер на унгарския премиер Виктор Орбан при гостуването му в Европейския парламент. Кратката, но особено съдържателна реч на Кьорнер определено впечатлява.

Още: Евросъюзът отвъртя тежък паричен шамар на Орбан

"Борите се за национален суверенитет, а каните китайски полицаи да следят вашите граждани. Казвате, че искате да спрете миграцията, а каните руски шпиони в нашата Шенгенска зона", добави Кьорнер.

Той коментира, че Унгария е превърна в бананова република, защото товари унгарската икономика с все повече данъци. "Ограбихте унгарците и обогатихте семейството си и приятелите си. Под вашето ръководство Унгария стана една от най-бедните държави и най-корумпираната страна в ЕС", заяви Кьорнер.

"Не сте патриот, а полезен идиот за Русия и Китай - това е реалността", заключи германският евродепутат.

👏German MEP Moritz Körner criticized Viktor Orban in the European Parliament, accusing him of acting in the interests of Russia and China and pointing to alleged double standards on migration and corruption. #EU

Припомняме, че Орбан е изправен пред най-тежкото изпитание в политическата си кариера - на 12 април предстоят парламентарни избори, а опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр води с между 8% и 12% пред партията на унгарския премиер "Фидес" в последните засега социологически проучвания.

Още: Орбан с нов удар срещу Украйна - спира ѝ газа, докато пак не потече руски петрол към Унгария (ВИДЕО)