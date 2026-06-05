Орбан вече го няма и Унгария позволи бързи европейски доставки на оръжие за Украйна

Унгария оттегли ветото си върху отпускането на 6,6 милиарда евро от фонда за отбрана на ЕС за Украйна. Това съобщи унгарската медия "Népszava". Става въпрос за Европейския механизъм за подкрепа на мира. Този механизъм всъщност е създаден още през 2021 година, като в него се правят вноски от страните-членки на ЕС. Заради отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна обаче механизмът се използва изключително в помощ на Украйна - от там се плащат военни доставки за украинците, така че доставният процес да не се прекъсва заради липса на пари. Впоследствие, купувачът по съответната сделка се издължава на механизма. Таванът на механизма до 2027 година е 17 млрд. евро.

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В продължение на 2 години Унгария блокира отпускането на 6,6 милиарда евро от фонда за отбрана на ЕС за Украйна. Сега тази бариера е премахната. Това е последното вето, наложено от правителството на Виктор Орбан върху Украйна.

Източник: Kremlin.ru

Всъщност, с премахването на пречката Унгария ще може да се възползва от европейската програма за превъоръжаване SAFE, с общ бюджет 150 млрд. евро. По тази програма се отпускат заеми за реализиране на проекти в сферата на отбраната.

По-рано новото унгарско правителство оттегли ветото си върху напредъка на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

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