Путин трябваше да е умрял на 19 юли 2026: "Коммерсант" не улучи прогнозата

В социалните мрежи широко се разпространява стара статия на руското бизнес издание „Коммерсант“ от март 2007 г., в която се твърди, че диктаторът Владимир Путин ще „живее до 19 юли 2026 г.“. Има обаче уловка - това не е точно прогноза на вестника. Статията просто описваше предсказанието на Deathclock – хумористичен уебсайт, който изчислява датата на смъртта на хората въз основа на тяхната възраст, ръст, тегло и начин на живот.

Днес е 21 юли 2026 г. и прогнозата се е оказала твърде оптимистична. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага диктатор, водещ вече пета година пълномащабна война в Украйна, е жив.

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😿 An old Kommersant article from 2007 has resurfaced, claiming that Putin would "live until July 19, 2026"



But there's a catch: it wasn't the newspaper's prediction. The article was simply describing Deathclock, a tongue-in-cheek website that estimated people's "death dates"… pic.twitter.com/6PLTapJhPQ — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Как работи Deathclock?

Създателите на уебсайта www.deathclock.com твърдят, че могат да определят колко време ви остава да живеете и предлагат също така специален таймер за обратно отброяване за вашия работен плот или скрийнсейвър със същата функция.

Данните, въведени в брояча, не са поверителни, така че посетителите на сайта няма да имат никакъв проблем да разберат какво мисли програмата за деня на смъртта на известни личности.

Например - според Deathclock - Владимир Путин е трябвало да живее до 19 юли 2026 г. По онова време "Коммерсант" пишеше, че Михаил Ходорковски, една от водещите фигури в опозицията, ще надживее президента на Русия с цели 11 години и ще почине на 7 април 2037 г. Уебсайтът обаче не предоставя информация колко от тези години той ще прекара в затвора.

Отговорът на друг наболял въпрос в Русия през 2007 г. – колко години още ще продължи да живее Алла Пугачова – със сигурност ще зарадва феновете на певицата, добавяше изданието, защото таймерът отброява до 27 юни 2028 г.

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