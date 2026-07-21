Мъж падна от прозорец, изтупа се и продължи (ВИДЕО)

Полугол мъж падна от блок, изтупа се и продължи пътя си - сякаш нищо не се е случило. Камерата на жилищната сграда на улица „Рилски“ в Уфа е заснела сцената, достойна за екшън филм. Според очевидци, след бурна нощ, мъжът решил да излезе от дома си през прозорец, вместо през вратата. Но безпогрешният му план се провалил: пияният жител на Уфа паднал от третия етаж, приземил се върху навеса на входа, а след това и на тротоара.

След случай с обявена за мъртва жена: Плащат рекордно обезщетение в САЩ

Без болница

Изправяйки се на крака, той просто махнал с ръка и тръгнал. В местната болница не е регистриран случай а пострадал от падане.

Куриозен случай в София след инцидент с МПС извън закона. Правилният човек ли е наказан?

Подобен случай

Припомняме, че през 2025 г. 2-годишно момче падна от 15-ия етаж на многоетажна сграда близо до американската столица Вашингтон – и оцеля, предаде ДПА, като се позова на местни медии. Падането на детето от терасата на апартамент вероятно е било омекотено от храсти на земята, каза говорител на пожарната в окръг Монгомъри, щата Мериленд.

Двегодишно дете оцеля след падане от 15-ия етаж в САЩ