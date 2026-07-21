Иран с предупреждение към страната ни: България да не се превръща в "съучастник на агресори"

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански държавни медии. Предупреждението идва, след като българското правителство обяви, че ще поиска одобрението на парламента за разполагането на до осем американски самолета цистерни във военна база в "Безмер".

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Атаки срещу Иран

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като „агресия и военни престъпления“. Говорителят е призовал България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“, предаде иранската държавна медия, информира Нова Телевизия.

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Самолетите цистерни се използват основно за дозареждане на други летателни апарати във въздуха.

Междувременно Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се разпадна. Това увеличава опасенията от възобновяване на пълномащабна война между двете страни.

Решението

Припомняме, че Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на решение на управляващите за разполагането в България на до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ в авиобаза "Безмер" в Ямболска област за подкрепа на операции в Близкия изток. Това се случи с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“ днес, 21 юли. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в парламента от Министерски съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Снимка: Димитър Стоянов, БГНЕС

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Комисията отхвърли предложението на Ивайло Мирчев от "Демократична България" да бъде изслушан днес на закрито заседание директорът на Служба „Военна информация“ (военно разузнаване) бригаден генерал Венелин Венев.

Военният министър ще се среща с кметове от областта

Министърът на отбраната отбеляза, цитиран от БТА, че в петък ще бъде в Ямбол, където е готов да разговаря с всички кметове от областта, в която се намира военното летище. Той добави, че се иска решение от Народното събрание във връзка със самолетите заради тревогите на обществото при предходното настаняване на самолети на САЩ на летище София.

Анализ от военното разузнаване показва, че рискове има, но пряка заплаха за националната сигурност няма, каза още Димитър Стоянов.

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Министърът посочи, че все още се прави оценка за възможността самолетите да бъдат разположени на летище „Безмер“, като окончателна все още няма. По думите му, ако САЩ решат, че няма как да разположат техниката на това летище, ще трябва да постъпи нова нота. Той добави, че все още очаква информация от Щатите как и откъде ще се доставя гориво за военните самолети.

Във връзка с възможността самолетите да бъдат разположени в България, Стоянов отбеляза, че това става по силата на договор от 2006 г.

Свързано ли е с дерогацията за "Лукойл"?

Попитан дали решението за самолетите е свързано с дерогацията за „Лукойл“, министърът каза, че не отговаря за дерогациите и не знае да има такава.

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На въпрос дали американската техника ще бъде използвана за операция срещу Иран, той отбеляза, че в нотата от САЩ е посочено „Близкия изток“. Също така добави, че България не участва в операцията нито със сили, нито със средства.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. След това авиационната техника напусна българското летище „Васил Левски“ в София. В началото на правителственото заседание на 29 май премиерът Румен Радев обвърза решението за самолетите с отпадане на визите за българските граждани за САЩ, за което към момента няма положително решение от Вашингтон. Сега обаче министър-председателят даде сигнал, че е "за" разполагане на самолети-цистерни на САЩ в авиобаза "Безмер".

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