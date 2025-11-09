От две десетилетия руските съдилища не бяха поставяли такъв рекорд за доживотни присъди

През първите шест месеца на 2025 г. руските съдилища са осъдили 54 души на доживотен затвор, съобщават от руския проект "Ако трябва да бъдем точни". Данните са събрани от Съдебния отдел на Върховния съд на Руската федерация. Делът на доживотните присъди сред всички съдебни решения за първата половина на 2025 г. е 0,025% – най-високата стойност от 2005 г. насам, смятат журналистите.

54 доживотни присъди също така поставят рекорд за абсолютния брой на такива присъди за шестмесечен период от поне 2019 г. насам, сочи съдебната статистика.

И това в период на най-ниския брой осъдени лица за последните години

Тези безпрецедентни цифри за най-тежката форма на наказание в Русия, с изключение на смъртното наказание, което е под мораториум, се регистрират на фона на най-ниския брой осъдени лица през последните години. От януари до юли - според Върховния съд - руските съдилища са наказали 216 000 души, което е с 18% по-малко от средната стойност за същия период през 2019–2024 г.

"Ако трябва да бъдем точни" отбелязват, че докато през 2021 г. 83% от осъдените на доживотен затвор (според съдебните решения) са извършили убийство с утежняващи вината обстоятелства, то четири години по-късно делът на осъдителните присъди за такива престъпления е спаднал до 54% (от 75% през 2024 г.).

