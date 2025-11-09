След няколко дни отсъствие: Лавров се появи, готов е на среща с Рубио за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров се появи след няколко дни, в които не беше ясно къде е. Той заяви, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, но подчерта, че мирът в Украйна е възможен само ако бъдат взети предвид интересите на Русия, предаде държавната агенция РИА Новости. "Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Това е важно за обсъждането на украинския въпрос и за насърчаване на двустранния дневен ред. Ето защо поддържаме телефонни разговори и сме готови да проведем среща лице в лице, когато е необходимо", заяви Лавров.

Изявлението идва на фона на спекулации за напрежение между Лавров и президента Владимир Путин, които Кремъл отхвърли в петък. Според различни медии, Путин е бил бесен на външния министър, като е хвърлил вината върху Лавров за провалената среща между Путин и Тръмп в Будапеща. Според редица твърдения, до провала се е стигнало, след като руското външно министерство изпратило съобщение, че Москва няма да отстъпи от позициите си относно Украйна. Впоследствие американският президент обяви, че не мисли да си губи времето със срещи, които не биха довели до какъвто и да е положителен резултат.

Руснаците не отстъпват от исканията си

Москва очаква потвърждение от САЩ, че "договореностите" от августовската среща на Тръмп и Путин в Анкоридж остават в сила, каза Лавров в днешното си интервю. Според него тези договорености имат "компромисен характер" и се основават на условията за уреждане на Украйна, изложени от Путин през юни 2024 година. Въпросните условия включват пълно изтегляне на украинските войски от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област; украинско и международно признание за принадлежността на тези области към Русия; "неутрален, извънблоков и безядрен статут" на Украйна, нейната "демилитаризация", т.е. драстично ограничение на размера на армията и въоръжението ѝ, а също т.нар. "денацификация", както и пълно зачитане на правата на рускоезичното население. Пред РИА Новости Сергей Лавров твърди, че американците не поставят под въпрос решенията на референдумите, организирани от руските власти в окупираните части на Украйна през 2014 и 2022 година.

Сегашната позиция на Лавров се разглежда като опит да се запази дипломатическият канал между Москва и Вашингтон отворен, въпреки рязкото влошаване на отношенията след неуспешните преговори за прекратяване на войната в Украйна.

