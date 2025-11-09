Любопитно:

"Политически трилър": Ципрас написа мемоари, чувства се като Одисей

Бившият гръцки министър-председател и лидер на СИРИЗА Алексис Ципрас е написал мемоари. Те са озаглавени  „Итака“, като представлявата аудитокнига и са определяни като политически трилър, предаде гръцкото издание Kathimerini. Книгата му струва 28 евро и ще излезе на 24 ноември. Официалното представяне е насрочено за 3 декември в театър „Палас“ в Атина, на събитие, организирано от издателството му „Гутенберг“. 

 Аудиокнигата е записана в BookVoice Studios. „По-голямата част от нея е записана с гласа на актьора Аймилиос Чилакис. Някои части, включително прологът и епилогът, бяха разказани от мен“, разкри Ципрас.

„Препрочитайки и разказвайки текстовете си, изпитвах същите – може би дори по-силни – емоции, както когато ги написах за първи път“, каза Ципрас. ОЩЕ: "Последно като говореше за морета, търсехме спасителна жилетка": Говорител на Мицотакис осмя Ципрас

"Политическият трилър" и "Одисеята" на Ципрас"

Книгата обхваща  повече от 700 страници. „Итака“ проследява политическия път на Ципрас, от ранния му активизъм в Комунистическата младеж на Гърция (КНЕ) до лидерството му в СИРИЗА и мандата му като министър-председател по време на пика на гръцката дългова криза.

Книгата отразява и годините след това, включително вътрешните разделения в СИРИЗА, предлагайки личната гледна точка на Ципрас за решенията, предизвикателствата и отговорностите, пред които е изправен на поста си.

Издателство "Гутенберг" описва произведението като „политически трилър“, който съчетава историческа документация с лични размисли. Заглавието препраща към „Одисеята“ на Омир, символизирайки пътешествие на завръщане, обновление и цел. 

Гутенберг не е потвърдил дали книгата ще бъде издадена на английски език.

Подгрява за новата партия

Междувременно се очаква  Ципрас, който подаде оставка от парламента миналия месец, да сформира нова лявоцентристка политическа партия в началото на 2026 г. ОЩЕ: Алексис Ципрас подаде оставка като депутат

Деница Китанова
