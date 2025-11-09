Тейлър Суифт на вечеря с шаферките си? Феновете са убедени кои са те (СНИМКИ)

Феновете смятат, че знаят кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт — и всичко това заради поредица от бляскави вечери с приятелки в Ню Йорк, съобщи Пейдж Сикс. Теорията се появи в платформата X, след като изпълнителката на „Love Story“ беше забелязана заедно с Джиджи Хадид в частния клуб Zero Bond, а ден по-късно вечеря стилно с колежката си от „The Life of a Showgirl“ Сабрина Карпентър.

Предположенията

Taylor and Gigi Hadid out in NYC together recently! pic.twitter.com/XzjN8c7qUq — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) November 4, 2025

Преди това 35-годишната певица беше видяна на вечеря и с приятелката си Ашли Авиньон, което породи слухове, че Суифт кани всяка от тях поотделно, за да ги помоли да бъдат нейни шаферки на предстоящата ѝ сватба с Травис Келси. „Всички тези вечери с момичетата… прилича на събиране на шаферки“, написа фен в X, публикувайки снимки на Суифт и Карпентър.

На друга публикация със снимки на Суифт поотделно с Карпентър, Авиньон и Хадид, потребител коментира: „Чакайте… ние ли ставаме свидетели на вечерите за шаферките? Ха-ха.“ Теорията бързо стана вирусна, а много фенове се съгласиха: „Това е теория, зад която мога да застана“, написа един, а друг добави: „О, определенооо!“

📸 | Taylor Swift and Sabrina Carpenter in New York city recently pic.twitter.com/5z12V2Lb7Z — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) November 8, 2025

„Точно това си помислих, о боже мой, Сабрина като шаферка на Тейлър ще бъде толкова сладко!“, възкликна трети. Друг фен предположи, че следващата ще бъде най-добрата ѝ приятелка Селена Гомес, която Суифт подкрепи на сватбата ѝ с Бени Бланко през септември. „О, Боже, ще бъде емоционално — ако се появи със Селена, тогава ще сме сигурни“, написа той.

Пейдж Сикс се е свързал с представител на Суифт за коментар. Келси е направил предложението през август в романтична градина на двора. „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, гласи надписът под снимките от заобиканата с рози сцена.

Източник разкри пред Пейдж Сикс през септември, че подготовката за сватбата вече е започнала. „Ще се женят следващото лято в Роуд Айлънд“, казва източникът. „Тя бърза да има деца.“

По-късно същия месец друг източник заяви пред Us Weekly, че сватбата може да се състои още „в началото на следващата година“. Според него Суифт „изключително се забавлява, докато проучва локации и зали за церемонията“, а „почти всеки водещ моден дизайнер вече е предложил да създаде сватбената ѝ рокля“, пише БГНЕС.