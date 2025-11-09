Илиян Василев: Хората на Пеевски нарочно правят закон за "Лукойл", за да ни осъди Русия за милиарди

Хората на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски нарочно бързат и правят закон за "Лукойл", с който Русия ще излезе жертва на "държавна агресия" и ще ни осъди за милиарди. Освен това, всеки бъдещ проблем с бургаската рафинерия ще се приписва на САЩ - на "лошата Америка и нейните санкции", "пътьом" и Украйна щяла да поеме вината. Това написа в профила си във Facebook бившият ни посланик в Русия Илиян Василев.

Василев предупреждава и, че със закона за "Лукойл", който мина в комисия на второ четене за 30 секунди, спекулантите ще натрупат печалби, защото дизеловите фючърси скачали. Бившият ни посланик в Русия смята и, че имало "много висока вероятност" особеният управител да саботира работата на рафинерията, когато поеме оперативната ѝ власт.

Цялото мнение на Илиян Василев без редакция

Защо Пеевски реализира план на Кремъл?

С действията си по "Лукойл" и дрънкането с национализацията, парламентарното мнозинство на Пеевски слага държавата на подсъдимата скамейка и гарантира, че ще плащаме двойно и тройно!

От една страна спекулантите пият шампанско: Докато дизеловите фючърси скочиха, спекулантите в България (под политическия "чадър" на Пеевски и Борисов) отварят бутилките. Няма контрол, има високи цени на горивата. ОФАК очаква планове за действие към промяна и спиране на храненето на военния бюджет на Путин. Ние искаме отстрочки за да се прикрие липсата на желание да се разделим истински с инструмента на Кремъл - "Лукойл".

Правят неземни печалби, пускат машината на инфлацията, която дестабилизира България по начин, който нищо друго не може да дестабилизира.

Още веднъж прочете бавно: Вместо да изчакаме санкциите да принудят "Лукойл" да вдигна бялото знаме, прибързаните действия на ДАНС и хората на Пеевски правят две неща:

Дават на "Лукойл" перфектно оправдание да се представи като "жертва на държавно насилие", да се измъкне от отговорност за нефункциониращата рафинерия и да ни осъди за МИЛИАРДИ в международен арбитраж! Санкциите на OFAC не ни защитават от това!

Всеки проблем с рафинерията оттук нататък ще бъде приписван на "лошата Америка" и нейните санкции, не на Путин, войната и инструмента "Лукойл". Кремъл печели и финансово, и пропагандно! Да не говорим, че в момента, в който влезе ОУ вероятността "Лукойл" да саботира и прекрати производството е много висока. Има производствени процеси, които се управляват директно от Москва!!! Просто чакат момента - за да смъкнат от себе си отговорността.

Това е начинът на работа на политическия модел, управляван от Пеевски: бързи, необмислени, силови мерки, които изглеждат като "ура-патриотизъм", но в дългосрочен план струват милиарди на държавата и служат на тесни интереси.

Накрая на уравнението всички обвиняват Америка за високите цени на горивата, за проблемите с рафинерията и хвалят "Лукойл" - докато е бил - горивата са били евтини. Пътьом и Украйна става виновна.

Източник: Ilian Vassilev/Facebook