Като Сандокан: Бой с дълги ножове насред улица в Бирмингам (ВИДЕО)

09 ноември 2025, 20:55 часа 487 прочитания 0 коментара
Двама мъже, въоръжени с дълги ножове, приличащи на мачете, си устроиха невиждана битка пред затвора Уинсън Грийн в Бирмингам. Свидетели заснеха двамата, размахващи дълги мачетета един срещу друг на улицата.

Според очевидци, цитирани от социалните мрежи, мъжете са мигранти. Не е ясно обаче какво е предизвикало свадата и бруталния сблъсък. От видеокадрите не се вижда някой да е пострадал - и двамата внимават доста да не попаднат в обсега на противника.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Великобритания Мачете ножове Бирмингам
