Като Сандокан: Бой с дълги ножове насред улица в Бирмингам (ВИДЕО)

Двама мъже, въоръжени с дълги ножове, приличащи на мачете, си устроиха невиждана битка пред затвора Уинсън Грийн в Бирмингам. Свидетели заснеха двамата, размахващи дълги мачетета един срещу друг на улицата.
A brutal machete fight broke out outside Winson Green Prison in Birmingham.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2025
Witnesses filmed two men wielding long blades and clashing violently in the middle of the street. pic.twitter.com/1X4HQydP4I
Според очевидци, цитирани от социалните мрежи, мъжете са мигранти. Не е ясно обаче какво е предизвикало свадата и бруталния сблъсък. От видеокадрите не се вижда някой да е пострадал - и двамата внимават доста да не попаднат в обсега на противника.
