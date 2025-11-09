ВИДЕО: Не слушаха предупрежденията - гигантска вълна уби туристка и рани куп хора

Мощна буря удари испанския остров Тенерифе и доведе до човешки жертви - общо трима души са загинали, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Най-трагичният случай - убита от вълна туристка, като има дори видеокадри, даващи представа какво точно е станало.
79-годишна жена, дошла да види острова, е загинала, а още 9 други души са били ранени, след като гигантска вълна удари кей в Тенерифе, предава Euronews. Някои от хората буквално са били отнесени във водата и по чудо се е разминало без повече убити. Инцидентът е станал на кея на Пуерто де ла Круз, в северната част на Тенерифе. Загиналата жена е получила инфаркт.
A giant wave swept tourists off a pier in Tenerife.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2025
A powerful storm hit the coastal areas of the Spanish island, with a massive wave washing people into the ocean. A 79-year-old woman died, and 10 others were injured.
According to media reports, two more men were killed in… pic.twitter.com/0uHyXdNSQN
Испански медии добавят, че в други части на острова заради лошото време са загинали още двама души - мъже, ранени са още 5 души. Въпреки предупрежденията на властите и затворените плажове, много туристи отидоха на брега и се озоваха на пътя на бурята. Тя е предизвикала вълни с големина до 4 и повече метра.
Първият инцидент се е случил на плажа Роке де Лас Бодегас в Таганана, където шестима френски туристи са паднали във водата, след като са били ударени от големи вълни. Местни полицейски източници потвърдиха, че пострадалите са били отнесени, след като са пренебрегнали изрично предупреждение да не се доближават до водата. Една жена е получила средни наранявания и е била транспортирана с хеликоптер до университетската болница "Нуестра Сеньора де ла Канделария". Четирима други също са се нуждаели от хоспитализация, а пети е бил лекуван на място.
Un varón fallece tras caer al mar en la costa de La Guancha #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) November 8, 2025
➡️Intervinieron helicóptero del #GES, personal del #SUC, @guardiacivil, Policía Portuaria y @policia https://t.co/a7KqzOyUO4
📹 Dispositivo de emergencias en la helisuperficie pic.twitter.com/QCzIH7uoPr
На плажа Ел Кабесо де Гранадия де Абона, в южната част на острова, е намерено безжизненото тяло на мъж, плаващо в морето - оказало се невъзможно да бъде спасен.
📢Recuerda #PrealertaFenómenosCosteros en Canarias— 112 Canarias (@112canarias) November 8, 2025
🌊Máxima precaución en la costa
➡️No te sitúes en el extremo de muelles o espigones, ni te arriesgues a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
🛟 Sigue las indicaciones de los socorristas pic.twitter.com/aO0hSFv762
