ВИДЕО: Не слушаха предупрежденията - гигантска вълна уби туристка и рани куп хора

09 ноември 2025, 19:19 часа 729 прочитания 0 коментара
Мощна буря удари испанския остров Тенерифе и доведе до човешки жертви - общо трима души са загинали, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. Най-трагичният случай - убита от вълна туристка, като има дори видеокадри, даващи представа какво точно е станало.

79-годишна жена, дошла да види острова, е загинала, а още 9 други души са били ранени, след като гигантска вълна удари кей в Тенерифе, предава Euronews. Някои от хората буквално са били отнесени във водата и по чудо се е разминало без повече убити. Инцидентът е станал на кея на Пуерто де ла Круз, в северната част на Тенерифе. Загиналата жена е получила инфаркт.

Испански медии добавят, че в други части на острова заради лошото време са загинали още двама души - мъже, ранени са още 5 души. Въпреки предупрежденията на властите и затворените плажове, много туристи отидоха на брега и се озоваха на пътя на бурята. Тя е предизвикала вълни с големина до 4 и повече метра.

Първият инцидент се е случил на плажа Роке де Лас Бодегас в Таганана, където шестима френски туристи са паднали във водата, след като са били ударени от големи вълни. Местни полицейски източници потвърдиха, че пострадалите са били отнесени, след като са пренебрегнали изрично предупреждение да не се доближават до водата. Една жена е получила средни наранявания и е била транспортирана с хеликоптер до университетската болница "Нуестра Сеньора де ла Канделария". Четирима други също са се нуждаели от хоспитализация, а пети е бил лекуван на място.

На плажа Ел Кабесо де Гранадия де Абона, в южната част на острова, е намерено безжизненото тяло на мъж, плаващо в морето - оказало се невъзможно да бъде спасен.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
