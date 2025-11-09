Войната в Украйна:

Алекс Николов поведе своя Лубе към нов категоричен успех!

09 ноември 2025, 22:05 часа 202 прочитания 0 коментара

Александър Николов отново бе на високо ниво за своя клубен отбор Кучине Лубе (Чивитанова) и помогна за победата срещу Рана Верона с 3:0 (25:20, 26:24, 26:24) в среща от италианската волейболна Суперлига.

Българският национал реализира 20 точки и бе най-резултатен в мача. Николов премина границата от 100 точки за сезона и вече има 116 в актива си.

Победата е трета поредна за Чивитанова в шампионата и тимът е лидер във временното класиране с 13 точки, с една повече от втория Верона.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
