Гръцкият език завладява Австралия

Доклад за запазване на гръцкия език през поколенията в Австралия беше внесен във федералния парламент по-рано тази седмица, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация в местните медии. Докладът е внесен от федералния член Стив Георганас. Докладът, изготвен от изследователката Димити Влахос като част от нейната национална стажантска програма в Австралийския национален университет, разглежда пейзажа, бариерите и рамките, които оформят употребата на гръцки език в Австралия.

„Култивирането на гръцкия език в рамките на австралийската диаспора разглеждаше пейзажа, съществуващите бариери и рамките на гръцкия език в Австралия“, каза Георганас.

Гръцкият език в Австралия, САЩ и Канада

Проучването сравнява нивото на владеене на гръцки език в Австралия с това в Съединените щати и Канада, като установява, че Австралия се представя по-добре.

„Това е обещаваща новина и е много положителна за гръцкия език в Австралия. Тя показва, че упоритият труд и усилия от гръцките общности, църкви, общински училища и преподаватели дават резултат“, добави Георганас.

Пускането на пазара съвпадна с ратифицирането от ЮНЕСКО на 9 февруари като Световен ден на гръцкия език, с което се признава глобалното културно наследство на гръцкия език. ОЩЕ: Кои гръцки думи използваме всекидневно в българския език?

Гръцката миграция в Австралия

Гръцката миграция отдавна е оформила съвременна Австралия, като езикът служи като жизненоважна нишка, свързваща поколенията. Последните проучвания обаче показват изместване към английския език сред по-младите гръцки австралийци, често изразявано в хибридни форми като „GrEnglish“ или „Greeklish“.

„Езиците на общността като гръцкия са повече от просто думи. Те са за принадлежност, идентичност и междупоколенческа връзка“, каза Георганас, австралиец от второ поколение с грък произход.

Докладът установява, че макар запазването на езика обикновено да намалява до третото поколение – известно като „проблемът на трите поколения“ – гръцкият поддържа 21% процент на запазване сред гръцките австралийци от трето поколение.

Обществените центрове и гръцките православни църкви продължават да играят ключова роля за поддържането както на езика, така и на културата, като подкрепят училища и програми, управлявани от общността. Само в Южна Австралия над 40 000 души твърдят, че са с гръцки произход.

„Защитата на гръцкия език е от съществено значение за запазването на културната идентичност и за гарантиране, че бъдещите поколения ще останат свързани със своето наследство“, каза Влахос. ОЩЕ: Топ 10 стари български думи, които знаят само хората над 50