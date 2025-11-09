Взрив и още един руски град е с проблеми с тока (ВИДЕО)

Вече е ден, но взривовете в Русия не спират. Поредният - в района на Таганрог, Ростовска област. Според информация от местни жители, които споделят видеокадри и снимки в Телеграм, е избухнал пожар в района на бившия Таганрогски автомобилен завод - там са се сглобявали различни марки автомобили и камиони в периода 1997 до 2014 година.

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова написа в официалния си канал в Телеграм следното - че по данни на елеткроенергийния оператор "Россети" извън строя е излязъл електроповод с високо напрежение. Няколко квартала в Таганрог са без ток заради случилото се. "Аварийни екипи вече са на място и полагат всички усилия, за да възстановят електрозахранването възможно най-бързо. Очаква се аварийната ситуация да бъде отстранена в рамките на два часа. Ще ви държа в течение", добавя тя, без да уточнява каква е точната причина за случилото се.

Според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA обаче става въпрос за пожар в трансформаторна подстанция.

Междувременно, в Казан също има пожар - в предприятието "Красногазсинтез". Засега официалната версия на местните власти е, че причината е "техническа". От страна на ръководителя на Татарстанска област Рустам Минниханов няма никаква официална информация дотук в канала му в Телеграм.

A fire broke out at a petrochemical facility in Kazan, Russia. Authorities claim it was due to “technical work,” but 'debris' is more likely. pic.twitter.com/O7qup3usBw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2025

Ukrainian forces struck targets in Russia and Crimea overnight. Missiles hit Voronezh thermal plant 180 km from the border while drones struck a substation near Korenevo 27 km away and an ammunition depot near Gvardeyskoye in Crimea. The Kazanorgsintez plant in Kazan was also… pic.twitter.com/mx6MT2h8sP — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025