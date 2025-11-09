Любопитно:

Украйна пак подпали ключова руска петролна база в Крим (ВИДЕО)

09 ноември 2025, 22:29 часа 571 прочитания 0 коментара
Поредна украинска въздушна атака изглежда е поразила цел в окупирания от руснаците още от 2014 година Кримски полуостров. И отново става въпрос за района на Гвардейско, където има руска военна база и други руски военни обекти. Този район е цел на интензивни украински въздушни атаки през последните 10-15 дни, като почти не минава ден без съобщения за обстрели.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи новината на база данни от свои читатели. Според информацията са чути 4 взрива, избухнал е пожар в петролната база "Гвардейска" в село Гвардейско, намиращо се северно от Симферопол.

В нощта на 6 ноември украинските сили за специални операции унищожиха цистерна-резервоар РВС-400 и удариха два цистерни на товаро-разтоварна рампа в петролната база. Подвижният състав е бил натоварен с петролни продукти и горива по време на атаката. Базата се използва за доставка на горива на руската армия основно в Запорожка област.

Междувременно са издадени предупреждения за въздушна тревога в няколко населени места в анексирания Крим. Според украинския мониторингов канал "Кримски вятър", руската ПВО се е активизирала не само при Гвардейско, но още в района на руското военно летище Саки и при Джанкой. Има данни, че е уцелена мобилна газово-електрическа подстанция до село Кариерно, там токът е спрял за 20-тина минути след атаката.

И още - има данни за успешен украински удар по ел. подстанция при Джанкой, която е разпределителна точка за електропровода Мелитопол - Джанкой - Симферопол:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
