Украйна пак подпали ключова руска петролна база в Крим (ВИДЕО)

Поредна украинска въздушна атака изглежда е поразила цел в окупирания от руснаците още от 2014 година Кримски полуостров. И отново става въпрос за района на Гвардейско, където има руска военна база и други руски военни обекти. Този район е цел на интензивни украински въздушни атаки през последните 10-15 дни, като почти не минава ден без съобщения за обстрели.

Още: Взрив и още един руски град е с проблеми с тока (ВИДЕО)

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи новината на база данни от свои читатели. Според информацията са чути 4 взрива, избухнал е пожар в петролната база "Гвардейска" в село Гвардейско, намиращо се северно от Симферопол.

В нощта на 6 ноември украинските сили за специални операции унищожиха цистерна-резервоар РВС-400 и удариха два цистерни на товаро-разтоварна рампа в петролната база. Подвижният състав е бил натоварен с петролни продукти и горива по време на атаката. Базата се използва за доставка на горива на руската армия основно в Запорожка област.

Междувременно са издадени предупреждения за въздушна тревога в няколко населени места в анексирания Крим. Според украинския мониторингов канал "Кримски вятър", руската ПВО се е активизирала не само при Гвардейско, но още в района на руското военно летище Саки и при Джанкой. Има данни, че е уцелена мобилна газово-електрическа подстанция до село Кариерно, там токът е спрял за 20-тина минути след атаката.

Russian air defenses fired at targets over Dzhankoy, Saky airfield and Gvardeyskoye in occupied Crimea, monitoring group Crimean Wind reports. Explosions near Karyerne village knocked out power for about 20 minutes, likely hitting a mobile gas turbine 330/110 kV substation… pic.twitter.com/8QV0AYv0I9 — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025

Russian air defenses fired at targets over Dzhankoy, Saky airfield and Gvardeyskoye in occupied Crimea, monitoring group Crimean Wind reports. Explosions near Karyerne village knocked out power for about 20 minutes, likely hitting a mobile gas turbine 330/110 kV substation… pic.twitter.com/8QV0AYv0I9 — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025

И още - има данни за успешен украински удар по ел. подстанция при Джанкой, която е разпределителна точка за електропровода Мелитопол - Джанкой - Симферопол:

Още: Поредна руска ТЕЦ е в пламъци след атака с дронове, Москва се прицели косвено в украински АЕЦ (ВИДЕО)