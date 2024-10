Отговор срещу севернокорейците: Литовският външен министър иска европейски военни в Украйна

Данните, че хиляди севернокорейски войници може скоро да се присъединят към руската армия, за да се бият в Украйна, а първите от тях вероятно вече са на фронта, съживяват дискусиите за изпращане на европейски войски на страната на Киев.

Литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис заяви пред Politico, че е време европейските страни да преразгледат идеята на френския президент Еманюел Макрон за изпращане на войски в Украйна: Макрон обяви сценария, при който Франция ще се намеси с военни в Украйна.

„Ако информацията за това, че руските отряди за убийства са оборудвани със севернокорейски боеприпаси и военни, се потвърди, трябва да се върнем към сухопътните войски и другите идеи, предложени от Макрон“, заяви в писмен коментар Ландсбергис.

Макрон това предложение през февруари, но то беше бързо отхвърлено от германския канцлер Олаф Шолц, който обеща, че в Украйна няма да бъдат изпратени европейски или натовски войски. Повечето лидери се обявиха против предложението на френския лидер, като страните от НАТО гарантираха, че техни военни няма да отидат в украинската страна.

„За съжаление, отново изоставаме, но вярвам в съвместния ни капацитет да направим всички необходими проактивни стъпки, за да превърнем идеите на президента Макрон в действия“, добави Ландсбергис.

Засега западните лидери подхождат внимателно към съобщенията за севернокорейски военни в Украйна. Нито ръководителят на НАТО Марк Рюте, нито министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин са потвърдили съобщенията, които бяха споделени от лидерите на Южна Корея и Украйна.

Междувременно Южна Корея планира да изпрати делегация в щабквартирата на НАТО край Брюксел, за да обсъди резултатите от разузнаването си относно придвижването на севернокорейски войски. Сеул привика и руския посланик.

Според някои служители Западът е твърде предпазлив. „Мисля, че те използват това (твърдението, че разузнавателните данни не са потвърдени) като извинение да не предприемат нищо“, каза Рихо Терхас, консервативен естонски член на Европейския парламент и бивш генерал. „Сигурен съм, че сведенията ще бъдат проверени много скоро, защото наистина е така“ - севернокорейците се присъединяват към Русия на фронта, счита той.

Според Терхас това събитие показва, че Путинова Русия е „отчаяна и търси варианти, защото не иска да се мобилизира сама“. Освен това, каза той, интегрирането на хиляди севернокорейски войници в рускоезични части ще се окаже огромно оперативно предизвикателство с минимален ефект на бойното поле. Въпреки това той добави, че европейците трябва да преразгледат идеята за разполагане на войски в Украйна.

„Важно е да имаме това поне като опция“, каза Терхас, който беше командир на въоръжените сили на Естония от 2011 до 2018 г. „Всеки път, когато говорим за сухопътни войски на терен в Украйна, това дава малко повече несигурност на Путин за това накъде отива конфликтът, а това е добре", цитира думите му Politico.

Нови кадри, разпространени от руския опозиционен Telegram канал ASTRA, показват присъствието на севернокорейски войници в Приморския край на Русия. Твърди се, че видеозаписът показва пристигането им във военна база 44980 на 127-а мотострелкова дивизия в Сергеевка.

Авторът на видеото изразява надежда, че „войната ще приключи“, след като тези „красиви съюзници“ са пристигнали.

