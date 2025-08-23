Войната в Украйна:

Напрежението между Русия и Естония расте, нова руска шпионска база срещу НАТО, в Армения крещят "фашисти" на руснаците (ВИДЕО)

23 август 2025, 20:27 часа 275 прочитания 0 коментара
Естония се готви да извърши превантивен удар срещу Русия, ако се почувства заплашена за суверенитета си от руска страна. Тази опорна точка тръгна по най-големите руски телевизионни канали - на първо място предаването "60 минути" на Олга Скабеева по руската държавна телевизия "Россия 1".

Скабеева цитира материал на най-големия полски онлайн портал Onet. "Ще ударим първи, ще се сражаваме като дяволи", цитира руската водеща. Ключовата премълчана подробност - материалът е базиран на изказване от септември, 2024 година, на естонския генерал Вахур Карус пред естонската медия ERR. И то е посветено на изграждането на активна защита от Естония - Карус изрично подчертава, че се мисли за превантивен естонски удар, ако бъдат забелязани неоспорими признаци и доказателства за предстояща руска агресия спрямо прибалтийската република.

Олга Скабеева отчита и, че Естония ще увеличи бюджета си за отбрана до 5,4% от БВП в следващите 4 години и укрепва границата си с Русия. Чудно защо ли, след като преди да нахлуе в Украйна, кой ли не в Руската федерация говореше, че нямало да има война - Още: Италиански F-35 излетяха от Естония, за да прехванат руски изтребител: Първи подобен случай

На този фон - в Армения се състоя протест против основната руска военна база в страната, намираща се в Гюмри. Партията "За републиката" беше организатор на събитието. Протестиращите скандираха "фашисти" по адрес на руснаците и поискаха руската армия да напусне изцяло Армения - Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия

Русия продължава напред срещу НАТО

Русия изгражда мащабен център за радиоелектронно разузнаване близо до Черняховск, Калининград, на по-малко от 100 километра от Полша и Литва, съобщава украинската платформа United24 Media. Сателитни изображения показват десетки антени в кръгови форми, което прави мястото един от най-големите комплекси за прихващане в Европа.

Анализатори казват, че съоръжението ще позволи на Москва да наблюдава военни и граждански комуникации дълбоко в територията на НАТО, включително Полша, Литва и Германия, и би могло да наруши командването и контрола на Алианса в случай на криза. Експертите отбелязват, че това разширение затвърждава ролята на Калининград като централен възел за руската електронна война и сигнализира за подготовката на Москва за дългосрочна конфронтация с НАТО.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
