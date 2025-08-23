Напрежението между Русия и Естония расте, нова руска шпионска база срещу НАТО, в Армения крещят "фашисти" на руснаците (ВИДЕО)

Естония се готви да извърши превантивен удар срещу Русия, ако се почувства заплашена за суверенитета си от руска страна. Тази опорна точка тръгна по най-големите руски телевизионни канали - на първо място предаването "60 минути" на Олга Скабеева по руската държавна телевизия "Россия 1".
Скабеева цитира материал на най-големия полски онлайн портал Onet. "Ще ударим първи, ще се сражаваме като дяволи", цитира руската водеща. Ключовата премълчана подробност - материалът е базиран на изказване от септември, 2024 година, на естонския генерал Вахур Карус пред естонската медия ERR. И то е посветено на изграждането на активна защита от Естония - Карус изрично подчертава, че се мисли за превантивен естонски удар, ако бъдат забелязани неоспорими признаци и доказателства за предстояща руска агресия спрямо прибалтийската република.
Russian state TV, citing a Polish source, claimed Estonia is allegedly preparing a preemptive strike on Russia. Kremlin media are now promoting the idea that Tallinn has shifted to “active deterrence” and is ready to strike first if threatened by Moscow. Russian propaganda used… pic.twitter.com/CEZ3u5tecC— WarTranslated (@wartranslated) August 23, 2025
Олга Скабеева отчита и, че Естония ще увеличи бюджета си за отбрана до 5,4% от БВП в следващите 4 години и укрепва границата си с Русия. Чудно защо ли, след като преди да нахлуе в Украйна, кой ли не в Руската федерация говореше, че нямало да има война - Още: Италиански F-35 излетяха от Естония, за да прехванат руски изтребител: Първи подобен случай
На този фон - в Армения се състоя протест против основната руска военна база в страната, намираща се в Гюмри. Партията "За републиката" беше организатор на събитието. Протестиращите скандираха "фашисти" по адрес на руснаците и поискаха руската армия да напусне изцяло Армения - Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия
🔥 “Fascists!” — Protesters in Armenia demand the removal of a Russian military base— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2025
In Gyumri, where Russia’s 102nd base is located, the For the Republic party held a protest. Activists openly declared: Russian troops have no place in Armenia.
Even in a so-called “ally”… pic.twitter.com/PdLNP5zjFz
Русия продължава напред срещу НАТО
Русия изгражда мащабен център за радиоелектронно разузнаване близо до Черняховск, Калининград, на по-малко от 100 километра от Полша и Литва, съобщава украинската платформа United24 Media. Сателитни изображения показват десетки антени в кръгови форми, което прави мястото един от най-големите комплекси за прихващане в Европа.
Анализатори казват, че съоръжението ще позволи на Москва да наблюдава военни и граждански комуникации дълбоко в територията на НАТО, включително Полша, Литва и Германия, и би могло да наруши командването и контрола на Алианса в случай на криза. Експертите отбелязват, че това разширение затвърждава ролята на Калининград като централен възел за руската електронна война и сигнализира за подготовката на Москва за дългосрочна конфронтация с НАТО.
Още: Нова база на НАТО и цял корпус в Естония плюс нова ограда срещу Русия (СНИМКИ)
Russia is constructing a large-scale signals intelligence hub near Chernyakhovsk, Kaliningrad, less than 100 kilometers from Poland and Lithuania, United24 Media reports. Satellite imagery shows dozens of antennas in circular patterns, making it one of Europe’s largest… pic.twitter.com/6gP5QNCI60— WarTranslated (@wartranslated) August 23, 2025