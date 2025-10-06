Войната в Украйна:

Откриха ръчна граната близо до детска площадка

06 октомври 2025, 11:16 часа 353 прочитания 0 коментара
Взривно устройство е открито днес близо до жилищни сгради в Лапле Село край косовската столица Прищина, в близост до детска площадка, съобщи сръбската RTS.

Става дума за ръчна граната, която е била намерена в дърва за огрев от семейство, живеещо в една от жилищните сгради.

След това, както казаха, те уведомили полицията, а разследването било проведено от членове на Косовските сили за сигурност. ОЩЕ: Пиян шофьор нахълта в детска площадка

 

 

