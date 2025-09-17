Войната в Украйна:

Пиян шофьор нахълта в детска площадка

17 септември 2025, 10:51 часа 379 прочитания 0 коментара
Пиян шофьор нахълта в детска площадка

Задържан е украински гражданин, след като управляваният от него автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас, цитирани от БТА.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че автомобил, управляван от пиян водач, е паркирал в зоната за игра. При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол. Измерената концентрация е била 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Няма информация за пострадали при инцидента. Украинският гражданин е с предоставена временна закрила.

БТА припомня, че на 21 август т.г. лек автомобил навлезе в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски". Инцидентът е станал около 22:30 ч., след полицейско преследване и нанесени щети по три други превозни средства. Водачът бе задържан, като при първоначалната проба за алкохол бе отчетено съдържание от 2,7 промила.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Детска площадка Пиян шофьор информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес