Отмяна на полети: Британските авиокомпании с нов план за действие при извънредни ситуации

Британските авиокомпании ще могат да отменят полети седмици по-рано, без да губят ценни слотове за излитане и кацане на натоварени летища, ако се сблъскат с недостиг на гориво това лято, съобщи BBC. Британското правителството изготви нови планове за действие при извънредни ситуации, за да позволи на превозвачите да планират предварително, което ще помогне да се избегнат неудобни анулирания на полети в последния момент за пътниците, предаде БНР.

Доставки на гориво

Министрите също така поискаха от четирите рафинерии на Обединеното кралство да увеличат максимално доставките на гориво за реактивни самолети и проучват начини за увеличаване на доставките от САЩ.

От авиокомпаниите коментират, че в момента не изпитват проблеми с доставките на гориво, но експерти предупреждават, че прекъсването на доставките поради войната в Иран може да доведе до недостиг в рамките на седмици.

Внос

Обединеното кралство внася около 65% от авиационното си гориво, значителна част идва от Близкия изток. Според плановете авиокомпаниите ще пестят гориво, като коригират предварително разписанията си, например като съкратят един или два полета на ден по маршрут, по който имат много услуги до една и съща дестинация.

Авиокомпаниите обикновено не са склонни да правят това, защото може да изложи на риск правото им да запазят разпределените си слотове за излитане и кацане на летища като лондонските "Хийтроу" и "Гетуик". Най-популярните слотове могат да струват десетки милиони паунда, когато се търгуват между авиокомпаниите. Разпределените слотове през лятото или зимата обикновено се прехвърлят към следващата година, но има едно ключово условие: те трябва да се използват поне 80% от времето, в противен случай могат да бъдат грабнати от конкурентни авиокомпании.

