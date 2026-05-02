Украйна е поразила тактическа група ракетни комплекси "Искандер" в Крим (ВИДЕО)

Генералният щаб на Украйна съобщи, че през нощта на 1 срещу 2 май украинските сили са нанесли удари по тактическа група ракетни комплекси „Искандер“ в окупирания Крим, както и по бреговия радар „Мис-М1“, радар „Подльот“, три командни пункта за безпилотни летателни апарати и склад за дронове в окупираната от руснаците Донецка област. "Силите за отбрана на Украйна ще продължат систематично да нанасят удари по важни обекти на противника до пълното прекратяване на въоръжената агресия на Руската федерация срещу Украйна", обявиха от генщаба.

Украйна тества безпилотна машина за транспортиране на ранени войници или за доставки

Украинската компания ARMOLAB междувременно тества своето безпилотно наземно превозно средство Robonosh, способно да превозва до 100 кг. Тази машина с малък обхват е предназначена за спомагателни мисии, включително транспортиране на ранени войници или провизии на разстояния до 10 км, като потенциално може да замести ръчното пренасяне.

Ukrainian company ARMOLAB is testing its "Robonosh" unmanned ground vehicle, capable of carrying 100 kg. This short-range UGV is designed for auxiliary missions, including transporting wounded personnel or supplies over distances up to 10 km, potentially replacing manual… — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 2, 2026

А вижте как 210-и щурмов полк на Украйна проведе нощна евакуация на двама ранени войници под целенасочен руски обстрел, като и двамата бяха изведени живи:

