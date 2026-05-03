Внимание: Лед! Опасностите за шофьорите днес, първата катастрофа е факт

03 май 2026, 10:11 часа 419 прочитания 0 коментара
На 3 май 2026 г. пътните настилки по високите части в Родопите, са заснежени и заледени на места. Това съобщиха за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. На прохода Превала има сняг по пътното платно. Заледени участъци има и по пътя Асеновград – Смолян в района на Рожен, както и по участъка с 12-процентов наклон в посока курорта Пампорово. След подаден сигнал от пътуващи към района на Превала е изпратен дежурен екип на пътноподдържащата фирма за обработка на настилките.

Катастрофа

Тази сутрин в Областното пътно управление е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на пътя Доспат – Батак. Инцидентът е между два автомобила и е станал на около 10 километра от Доспат. По информация на дежурния няма пострадали. Към момента няма въведени ограничения за движение в участъка.

Междувременно стана ясно, че овладяването на последиците от свлачището в местността Райкови ливади край Пампорово не е лесна задача, тъй като все още няма решение за създаването дори на алтернативен път. В момента спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади.

Евгения Чаушева
