Отново: Опит за саботаж и взрив на подстанции и то в Саксония

Взривни устройства бяха открити близо до въздушни електропроводи на две подстанции в района на Гьорлиц в Саксония, Германия. Местната полиция разследва инцидента - за момента не се съобщава за взрив или щети и пострадали, уточнява германският таблоид "Билд". Подстанциите обаче са връзка от и към две големи електроцентрали - инцидентът е факт в района на открития въгледобив в Лужица, където корпорацията LEAG добива лигнитни въглища и ги използва за производство на ток в електроцентралите "Йеншвалде" и "Боксберг".

NEW: German investigators are now investigating suspected sabotage at two more substations in Saxony’s Görlitz district, where explosive or incendiary devices were reportedly found near overhead power lines.



The sites are close to the Brandenburg border and the Lusatian mining… pic.twitter.com/CFuyQ5BsSA — GeoInsider (@InsiderGeo) September 4, 2026

Това се случва само 2 дни преди гледаните като много важен тест за управляващите християндемократи на германския канцлер Фридрих Мерц местни избори в провинция Саксония-Анхалт - това обаче е друга провинция, не Саксония. Причината - крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АДФ) водеше много убедително в социологическите проучвания до началото на тази седмица, някои от тях даваха преднина от 40% срещу 23%.

На 2 септември подобни устройства бяха открити, имаше и повредени електропроводи в подстанция в Бранденбург, на около 50 км разстояние. За там беше съобщено, че са обезвредени "устройства за самоделни ракети". Отделно имаше информация и за опит за саботаж в подстанция край Бергхайм, близо до Кьолн - ОЩЕ: Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия

"Билд" добавя, че мъж от Северен Рейн-Вестфалия е признал за деянията. Даниел В. (49-годишен) е подписал писмо от няколко страници с признания, с пълното си име. В писмото той твърди, че е отговорен за късите съединения на няколко места в Германия. Полицията е претърсила апартамента му в Гевелсберг, но той се е укрил. Електроцентралата "Боксберг" е задраскана в писмото-признание, като върху нея е написано "Йеншвалде".

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