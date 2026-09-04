Спорт:

Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса

04 септември 2026, 22:30 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса

Метеоролозите в Испания измериха най-високата температура от началото на годината - 45,7 градуса, предаде ДПА. Испанската метеорологична служба днес съобщи, че температурният рекорд е бил измерен вчера в град Ел Гранадо в южната част на автономната област Андалусия, на границата с Португалия.

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Така бе подобрен предишен рекорд за септемврийски ден, поставен през 2016 г. в град Монторо, също в Андалусия. Очаква се температурите в Испания този месец да останат високи - около 40 градуса.

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Испания Жега температурен рекорд
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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