Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса

Метеоролозите в Испания измериха най-високата температура от началото на годината - 45,7 градуса, предаде ДПА. Испанската метеорологична служба днес съобщи, че температурният рекорд е бил измерен вчера в град Ел Гранадо в южната част на автономната област Андалусия, на границата с Португалия.

Още: От 5 до 36°С през септември

Така бе подобрен предишен рекорд за септемврийски ден, поставен през 2016 г. в град Монторо, също в Андалусия. Очаква се температурите в Испания този месец да останат високи - около 40 градуса.

Още: Най-смъртоносното лято в Германия с 14 000 жертви