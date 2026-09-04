От третия опит: Ливърпул се добра до първи успех в "ерата Ираола"

Отборът на Ливърпул постигна първия си успех от началото на новия сезон във Висшата лига. Мърсисайдци победиха с 2:0 новака в елита Ипсуич. И двете попадения за тима на Андони Ираола бяха дело на Александър Исак. Този успех може да успокои до известна степен феновете на Ливърпул. В първите два мача от новата кампания 20-кратният шампион се оказа в изоставаща позиция, но все пак стигна до равенство срещу Нюкасъл и Нотингам Форест.

Ливърпул победи Ипсуич без проблеми

Очаквано, "червените" започнаха да оказват натиск над своя съперник от самото начало на срещата. Това даде желания резултат, като след само шест минути игра Александър Исак реализира за 1:0 след подаване на Коди Гакпо. Точно 166 секунди шведският нападател се възползва от нов отличен пас на нидерландския си колега и удвои аванса на гостите. "Трактористите" не се притесниха и на свой ред започнаха да обстрелват вратата, пазена от Алисон. Опитите им обаче по никакъв начин не успяха да затруднят бразилския страж. Последваха няколко опита на футболисти в "червено", които бяха отразени от вратаря на Ипсуич Джейкъб Грийвс.

В 33-а минута Исак оформи своя хеттрик, но попадението му бе отменено заради засада. В оставащото време от първата част домакините не се възползваха от няколко грешки в защитата на Ливърпул и в крайна сметка се оттеглиха на почивката, изоставайки с два гола.

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Второто полувреме стартира по абсолютно същия начин като първото и веднага след съдийския сигнал мърсисайдци се понесоха в предни позиции. В 60-а минута Енсисо преодоля защитата на мърсисайдци и стреля, но ударът му попадна в обсега на Алисон. Малко след това новата звезда в редиците на Ираола - Брадли Баркола, влезе в игра. Последва спорна ситуация в наказателното поле на Ипсуич. Доминик Собослай бе съборен и претендираше за дузпа. След като преразгледа ситуация с ВАР, съдията видя, че играчът на Ливърпул е бил в положение на засада. В 76-ата минута появилият се от пейката Зайън Флеминг отправи първия точен удар за Ипсуич след почивката. Алисон от своя страна нямаше проблем да отрази. До края на двубоя не се стигна до други сериозни опасности пред двете врата и така Ливърпул се поздрави с първия си успех за сезона.

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