Стив Уиткоф се уплашил: Пратениците на Тръмп май отменят визитата в Киев

Посещението на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев може и да не се състои, тъй като Уиткоф "е започнал да се страхува". Това съобщи Kyiv Independent, позовавайки се на източник. "Руснаците не искат те да идват в Киев, а Уиткоф винаги е бил чувствителен към настроенията в Русия. Казват им, че е опасно", е заявил източникът пред изданието.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски вчера обяви, че двамата пратеници са потвърдили посещението и екипът му е в денонощни разговори за подготовката на визитата, която се предполагаше, че ще се осъществи на 6 септември, веднага след посещението на двамата в Москва. Междувременно обаче Русия засили атаките срещу Киев.

Посещението трябваше да е историческо, тъй като досега Уиткоф и Къшнър не са били в Киев за разлика от Москва, където вече бяха няколко пъти. Последната им известна визита в руската столица бе през януари, когато се срещнаха лично с Владимир Путин в Кремъл, преди преговорите да бъдат временно замразени. Преди това те са имали няколко последователни работни визити и срещи в руската столица.

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