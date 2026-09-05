Кошмарът за ПСЖ продължава! Наказаха европейски шампион с обрат насред "Парк де Пренс"

Носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен продължава да страда от началото на новия сезон във Франция. Парижани все още са без победа след първите три кръга в Лига 1. Те записаха две равенства в първите си два мача, а сега допуснаха и поражение. Отборът на Луис Енрике загуби с 1:2 при домакинството си на Монако. По този начин монегаските оглавиха класирането във Франция с пълен актив от 9 точки.

Проблемите за ПСЖ продължават

Домакините започнаха по-активно, като още в 7-а минута Дезире Дуе отправи опасен удар от далечна дистанция, но изстрелът на французина беше лесно спасен от Храдецки. Отборът на Енрике продължи да налага натиск и създаде две последователни големи възможности, но защитата на Монако и Лукас Храдецки опазиха вратата си. След 25 минути футболистите на ПСЖ изглеждаха като пълни господари на терена, като оставяха малко възможности на Монако да изнася топката, въпреки че отборът на Филипе Луис все пак успяваше да създава няколко опасни ситуации. Накрая капитанът на парижани Маркиньос прекъсна равенството с гол в 31-а минута след добро центриране от Хвича Кварацхелия. Грузинецът беше на косъм да вкара втори гол, но вратарят на Монако направи великолепно спасяване.

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Пълен обрат за Монако през втората част

След почивката домакините продължиха да натискат, за да увеличат преднината си, но Монако изравни, след като Флавио Назиньо вкара с глава от близко разстояние. Монегаските показаха съвсем различно лице през второто полувреме и скоро бяха възнаградени за това. В 72-а минута Станис Идумбо-Музамбо изведе гостите напред в резултата с мощен удар, с който преодоля Матвей Сафонов край близката греда. Парижаните вече са допуснали шест гола в първите три мача от сезона, като показват тревожна игра в защита.

Възпитаниците на Луис Енрике се хвърлиха в атака, за да се върнат в мача и да избегнат поредния разочароващ резултат, но Храдецки направи няколко невероятни спасявания, с които подпечата победата за Монако, а отборът на Енрике претърпя първата си загуба за сезона.

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