Килиан Мбапе закопа Реал Мадрид! Реал Мадрид със сериозна издънка в Ла Лига

Отборът на Реал Мадрид допусна сериозна издънка на старта на четвъртия кръг в Ла Лига. "Кралете" загубиха с 0:1 при визитата си на Реал Бетис. Единственото попадение в срещата бе дело на Трой Парът Това е първо поражение за мадридчани от завръщането на Жозе Моуриньо начело. Това е и пето поредно гостуване на "кралете" на Реал Бетис, в което не постигат успех. За последно подобен сценарий се разигра през 1999 година.

Реал Мадрид с първа грешна стъпка в битката за титлата в Ла Лига

Футболистите на Бетис започнаха по-активно, като Антони отправи опасен удар, който бе по силите на Тибо Куртоа. Реал отговори с изстрел на Винисиус, който се оказа неточен. Постепенно мадридчани поеха инициативата и започнаха да оказват натиск на своя съперник. След четвърт час игра Килиан Мбапе нацели гредата. Последваха две добри атаки на домакините, които не успяха да затруднят Куртоа. В 42-рата минута Мбапе пропусна още две отлични възможности да изведе Реал напред в резултата. В добавеното време удар на Дийн Хаусен с отби от напречната греда. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме започна с нов пропуск на Мбапе. Бетис отговори с пробив и шут на Антони, който обаче не застраши вратата на Тибо Куртоа. Последва още една пропиляна възможност от френската суперзвезда в "кралската" атака. В 81-а минута все пак се стигна до попадение. Куртоа спаси удар на Натан с глава след центриране от корнер, но топката попадна в Трой Парът, който се разписа от близка дистанция за 1:0. Малко след това Мбапе не успя да върне Реал в мача, тъй като прехвърлящият му удар се спря в гредата. Две минути по-късно Карлос Еспи отбеляза страхотен гол, засичайки топката с акробатично, но попадението му бе отменено заради засада. В добавеното време Мбапе сложи "черешката на тортата" на кошмарната си вечер, когато пропусна дузпа.

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