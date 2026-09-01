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Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия

01 септември 2026, 16:57 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия

В подстанция в близост до въглищна електроцентрала в Германия бяха открити няколко импровизирани взривни устройства този вторник, 1 септември. Били са повредени няколко електропровода, съобщиха полицията и операторът на електропреносната мрежа - 50Hertz. Според оператора е имало „кратко прекъсване на електроснабдяването“, но всички линии вече отново функционират в подстанция „Турнов-Прайлак“, която разпределя ток от близката електроцентрала „Йеншвалде“.

Запалителното устройство не е детонирало. Полицията съобщи, че няма пострадали.

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Целта - мащабно спиране на тока

Очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването в района около близката ТЕЦ на въглища. Според първоначалните констатации обаче това не се е случило.

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Полицейското управление в Котбус заяви, че полицията в Потсдам е поела комуникацията по случая. Потсдам е столицата на провинция Бранденбург, Източна Германия.

Подстанцията „Турнов-Прайлак“ се намира в едноименната община в окръг Шпрее-Найсе в Бранденбург. Съоръжението е важен възел в електропреносната мрежа на Лаузиц и е свързано с близката въглищна електроцентрала „Йеншвалде“ - четвъртата по големина в Германия.

Германската полиция разследва инцидент, свързан с невзривило се запалително устройство, който се е случил във вторник в електроразпределителна подстанция в източната провинция Бранденбург, съобщи говорител.

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Изстреляни ракети срещу подстанцията?

Според местното издание Märkische Allgemeine Zeitung, позоваващо се на източници, службите за спешна помощ са открили и обезвредили на мястото няколко устройства за ракети, снабдени с експлозиви. MAZ разполага със снимка, на която според твърденията се вижда такова устройство с неясен, вероятно самоделен дизайн.

Съобщава се също, че подстанцията е била "ударена повече от веднъж".

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ТЕЦ Германия подстанция експлозиви
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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