Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия

В подстанция в близост до въглищна електроцентрала в Германия бяха открити няколко импровизирани взривни устройства този вторник, 1 септември. Били са повредени няколко електропровода, съобщиха полицията и операторът на електропреносната мрежа - 50Hertz. Според оператора е имало „кратко прекъсване на електроснабдяването“, но всички линии вече отново функционират в подстанция „Турнов-Прайлак“, която разпределя ток от близката електроцентрала „Йеншвалде“.

Запалителното устройство не е детонирало. Полицията съобщи, че няма пострадали.

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‼️Germany’s largest power plant in Brandenburg targeted with homemade rockets



Several homemade explosive and incendiary devices were discovered on the grounds of the Jänschwalde lignite-fired power plant.



According to Märkische Allgemeine Zeitung, the facility may have been… pic.twitter.com/zx63PToOiX — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026

Целта - мащабно спиране на тока

Очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването в района около близката ТЕЦ на въглища. Според първоначалните констатации обаче това не се е случило.

Полицейското управление в Котбус заяви, че полицията в Потсдам е поела комуникацията по случая. Потсдам е столицата на провинция Бранденбург, Източна Германия.

Подстанцията „Турнов-Прайлак“ се намира в едноименната община в окръг Шпрее-Найсе в Бранденбург. Съоръжението е важен възел в електропреносната мрежа на Лаузиц и е свързано с близката въглищна електроцентрала „Йеншвалде“ - четвъртата по големина в Германия.

Am Umspannwerk Turnow-Preilack nahe dem Kraftwerk Jänschwalde wurden Sprengvorrichtungen entdeckt.#Brandenburg #Jänschwalde #Umspannwerk #Stromnetz

Bin mal gespannt wem sie das in die Schuhe schieben wollen. pic.twitter.com/xK9uoOM2KY — Lieblingsk꥟ch 𓆉 ꥟ #WLM (@Lieblingskoch23) September 1, 2026

Германската полиция разследва инцидент, свързан с невзривило се запалително устройство, който се е случил във вторник в електроразпределителна подстанция в източната провинция Бранденбург, съобщи говорител.

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Изстреляни ракети срещу подстанцията?

Според местното издание Märkische Allgemeine Zeitung, позоваващо се на източници, службите за спешна помощ са открили и обезвредили на мястото няколко устройства за ракети, снабдени с експлозиви. MAZ разполага със снимка, на която според твърденията се вижда такова устройство с неясен, вероятно самоделен дизайн.

Съобщава се също, че подстанцията е била "ударена повече от веднъж".