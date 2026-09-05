Войната в Украйна:

Украинските служби с мащабна операция, задържан е висш прокурор (ВИДЕО)

05 септември 2026, 0:19 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Украинските служби с мащабна операция, задържан е висш прокурор (ВИДЕО)

Украинските служби NABU и SAPO провеждат операция срещу предполагаема престъпна организация, ръководена от служител в Генералната прокуратура. „Украинская правда“ съобщава, че е задържан началникът на отдела за киберпрестъпления Сергей Кропива.

Според първоначалните данни, групата е заподозряна в подпомагане на измамни телефонни центрове и изпиране на пари.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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