Украинските служби с мащабна операция, задържан е висш прокурор (ВИДЕО)

Украинските служби NABU и SAPO провеждат операция срещу предполагаема престъпна организация, ръководена от служител в Генералната прокуратура. „Украинская правда“ съобщава, че е задържан началникът на отдела за киберпрестъпления Сергей Кропива.

Според първоначалните данни, групата е заподозряна в подпомагане на измамни телефонни центрове и изпиране на пари.

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