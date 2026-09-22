Пак гори руска рафинерия след украински удар, десетки руски ракети поразиха цели в Киев, Днипро и родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Нова серия от въздушната война между Украйна и Русия се разгърна тази нощ – война, която както и американският президент Доналд Тръмп констатира, изглежда безкрайна. Щети и пострадали хора, естествено, има отново.

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Взаимните удари: Цели и резултати

В Русия цел на украинските далекобойни дронове стана Куйбишевската рафинерия в Самарска област. Видеокадри от мястото на събитието показват какво е станало – има и геолокализация от ASTRA, опозиционен информационен руски канал в Телеграм. Геолокализация има и от украинския мониторингов канал Exilenova+. Предприятието е едно от най-големите под шапката на "Роснефт". Ударът стана, след като вчера украинският генщаб обяви, че над 45% от капацитета за рафиниране на петрол на Русия е бил изваден от строя след въздушни атаки в периода 14-20 септември.

Признание за атаката прави и губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев в официалния си канал в Телеграм. Но Федорищев казва само, че врагът се целил в промишлени предприятия, но имало щети по "граждански обекти, в това число частни имоти и автомобили". А руското военно министерство съобщи за 297 свалени украински далекобойни дрона тази нощ.

От своя страна Русия нанесе въздушни удари по украинската столица Киев, както и по Днипро, по Кривой рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски, както и по Павлоград. В Киев има 4 ранени, след като в квартал "Днипро" е поразена жилищна сграда, а 15 души са извадени от нея – ударът е попаднал основно в първия етаж, съобщава украинската спешна служба на страницата си във Facebook. Украинската национална полиция обаче поправи информацията - петима ранени. И още – ударен е склад с керамични плочки в квартал "Голосеевски". В Киевска област, в Бровари, е уцелен пореден склад – спешната служба не уточнява подробности какъв и на кого е складът. Щети има още по 4 жилищни сгради, стопанска постройка и 3 автомобила, но по предварителна информация няма пострадали хора. Версията на руското военно министерство е, че са ударени логистичен център на BDU Logistic в Киевска област и газоразпределителна станция в Боярка, която уж захранвала военни предприятия.

В Днипро има трима загинали, по информация на Олександър Ганжа, местния военновременен ръководител, но последва поправка на информацията - четирима убити. Първоначално той съобщи със СНИМКИ в канала си в Телеграм за двама убити и хоспитализиран в тежко състояние 25-годишен мъж. Още петима души са били ранени, като четирима от тях са приети в болница в средно тежко състояние – трима мъже и една жена. Руснаците са успели да ударят едновременно промишлени съоръжения, включително складове, както в Днипро, така и в Кривой рог и Павлоград, но Ганжа не дава повече подробности какво точно е ударено. Кметът на Кривой рог Олександър Вилкул потвърждава за едно ударено предприятие в града, по думите му с балистични ракети - няма човешки жертви, уточнява той. Според руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" по трите града са изстреляни около 30 ракети, а украинският мониторингов канал "Труха" твърди, че са изстреляни 20 ракети и 7 ракети-дронове "Бандерол", но този обстрел обхваща още Кременчук и Запорожие. Удари е имало още в Одеса – по товарен кораб в пристанището и по друг, идващ към Одеса, както и изглежда по складова база на "Нова поща", също по пристанищни съоръжения в украинското дунавско пристанище Измаил.

Украинските ВВС съобщиха, че Руската федерация е изстреляла по цели в Украйна противокорабни ракети "Оникс", балистични ракети "Искандер-М"/С-400/КН-23 (украинците не казват по колко ракети от двата вида), 4 крилати ракети с морско базиране "Калибър", 8 "Бандерол"/"Дан-Т" и 212 далекобойни дрона, включително примамки. Според предварителните данни на украинските ВВС, към 08:00 часа са свалени 186 въздушни цели - 1 крилата ракета "Калибър", 8 "Бандерол"/"Дан-Т" и 177 далекобойни дрона. Попадения на ракети и вражески ударни безпилотни летателни апарати, преминали през украинската ПВО, са регистрирани на 22 места в Украйна, на още 4 има паднали отломки.

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