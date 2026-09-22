Изтича крайният срок за регистрация за президентските избори

Остават броени часове до края на регистрацията на всички желаещи да влязат в надпреварата за "Дондуков" 2 на 25 октомври, припомня "Нова телевизия". Вчера, в един и същи час и ден, заявка за участие - пред ЦИК, и за победа - пред своите избиратели дадоха кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Още: "Целта е победа за гражданите": Регистрираха Гюров и Кандев за изборите на 25 октомври

"Възраждане" изчакаха последния момент и ще съобщят имената на своите претенденти в Деня на независимостта.

Пълният списък с участниците в надпреварата за президент и вицепрезидент ще стане ясен днес в 17 часа. Ден по-късно ще станат ясни и номерата на бюлетините, а на 25 септември официално се дава старт на предизборната кампания.

До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено, както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалната интернет страница на ЦИК.

Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от ЦИК. До 3 октомври 2026 г. с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място.

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