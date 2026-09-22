Илиян Василев иронизира Йотова-Вълчев: Как ще постигнете мир в Украйна?

Ех, Господин Кандидат - Вице Вълчев, олекна ми след вашето откровение, че българският народ бил „миролюбив“. Украинският народ също беше много миролюбив. Пък вижте какво му се случи. И Путин обича руския „мир“. Ерго и той е миролюбив. А сега заедно с госпожа Йотова ще се борите за „мир во всем мире“. Това написа с доза ирония бившият посланик на България в Русия Илиян Василев във Фейсбук по адрес на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Още: Илиян Василев: Радев мълчи за Лайпциг, защото позицията му е като на "Алтернатива за Германия"

"Само че вместо с комсомолски лозунги, може би е време да отговорите на един прост въпрос:

Как точно ще постигнете мира в Украйна? Защото абстрактната претенция за миролюбие предполага първо да има отговор как се спира войната. А там нещо ви няма. Ама никак.

Помним и едно друго време.

За мира и войната

При социализма от сутрин до вечер се борехме за световен мир. В същото време България беше част от Варшавския договор и армията се готвеше за война.

Днес положението е още по-абсурдно.

Не сме достатъчно подготвени нито за война, нито за мир.

За война - защото години наред българската политика към отбраната при десетгодишното управление на Йотова и Радев беше политика на отлагане, недофинансиране и поддържане на армия във все по-демонстрационен формат - само за паради.

За мир - защото мирът не означава просто да произнесеш думата „мир“.

Мирът изисква възпиране, способности, съюзници, разузнаване, защита на критичната инфраструктура и готовност да реагираш, когато срещу теб се водят хибридни операции.

А точно сега България има достатъчно поводи да задава тези въпроси - от навлизането и взривяването на дрон на българска територия до поредния взрив в склад на „ЕМКО“, за който самата компания говори за серия от саботажи, докато разследването продължава.

Затова, господин Вълчев, оставете „миролюбивия народ“ на предизборната реторика.

Кажете как изглежда вашият конкретен план за мир.

Как се спира руската агресия?

Как се гарантира сигурността на България?

Как защитаваме критичната инфраструктура?

Как защитаваме отбранителната си индустрия?

И какво означава за вас членството в НАТО, ако не означава готовност да защитаваме себе си и съюзниците си?

Защото мирът не се постига с декларации.

Мирът се гарантира от способността да не позволиш на някой друг да ти наложи война."

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