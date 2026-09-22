Северна Корея се похвали с успешни изпитания на нова оръжейна система

Северна Корея извърши в неделя успешни изпитания на ново оръжие, проследени от лидера Ким Чен-ун, предаде днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Ким заяви, че изпитанието, осъществено от Главното управление по ракетостроене на Северна Корея, е демонстрация на ултрамодерна отбранителна технология и свидетелства за очевидния напредък в модернизирането на въоръжените сили на страната, отбеляза КЦТА. Още: Северна Корея изстреля два неидентифицирани снаряда към Източно море

И две балистични ракети с малък обсег

В съобщението не се посочва какъв точно тип оръжие е било изпитано.

Южнокорейската армия съобщи в неделя, че Северна Корея е изстреляла две балистични ракети с малък обсег край източното си крайбрежие.

Изпитанието се състоя броени дни след като Пхенян обвини САЩ, че нагнетяват напрежението на Корейския полуостров чрез поредица военни учения.

Вчера външните министри на Южна Корея, Япония и САЩ се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и се договориха да работят в тясна координация за мир, стабилност и денуклеаризация на Корейския полуостров, съобщи южнокорейското външно министерство.

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