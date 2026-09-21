ЕС за изборите в Русия: Незаконни са в окупираните украински земи, нямаше наблюдатели в самата Русия

Изборите за Държавна дума, проведени от Русия на 18, 19 и 20 септември, подчертаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия, която се случва във все по-авторитарна политическа среда. Липсата на каквито и да било равни условия беше допълнително изострена от незаконната агресия на Русия срещу Украйна и продължаващата незаконна окупация на украински територии. Това се казва в позиция на върховния представител на ЕС относно вота в Русия.

Още: Кадиров пак остава начело на Чечня с близо 100% на изборите - хората избрали "мира и стабилността"

"Руските власти продължиха да засилват систематичните и институционализирани вътрешни и транснационални репресии, за да изключат всякакви демократични опозиционни сили от оспорване на статуквото. Решението за изключване на кандидати от партия „Яблоко“ от участие във федералната листа допълнително ограничи избора за руските избиратели, като отстрани от избирателния процес една от последните останали опозиционни сили и единствената партия с антивоенна платформа. В периода преди изборите независими анализатори и наблюдатели вече съобщиха за широкомащабна злоупотреба с административни и съдебни ресурси за елиминиране на всички, които се противопоставят на незаконната агресионна война на Русия, за лишаване на руските избиратели от истински избор за бъдещето на страната им и за силно ограничаване на достъпа на руснаци до независима информация. Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да подкрепят важната работа на руските организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии", се казва в позицията.

Още: Руски анализатор видя 55% измама в гласовете за партията на Путин - даже това било занижена оценка

Европейският съюз изразява съжаление за решението на Руската федерация да не покани наблюдатели на ОССЕ на тези избори. "Това допълнително демонстрира тенденцията на Руската федерация да пренебрегва обвързващите ангажименти, поети от всички държави участнички в ОССЕ, и лишава руските избиратели и институции от безпристрастна и независима оценка на тези избори", се казва още в позицията.

Още: Компромис: ЕС удължи само със седмица санкциите срещу Русия, срещите продължават

Освен това, Европейският съюз недвусмислено осъжда незаконното организиране на т. нар. „избори“ от Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна, а именно Автономната република Крим и град Севастопол, както и в части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области. "Тези т. нар. „избори“ представляват поредното крещящо нарушение от страна на Русия на международното право, включително Устава на ООН, и на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна", категорични са от ЕС.

Още: Партията на Путин ще има най-много депутати в историята си, влизат близо 90 ветерани от войната

"Европейският съюз настоятелно призовава Русия да зачита международно признатите граници и суверенитет на Украйна. Европейският съюз отново заявява, че не признава и никога няма да признае нито провеждането на тези така наречени „избори“ във временно окупираните територии на Украйна, нито резултатите от тях. Лицата, участвали в организирането на тези фиктивни избори или кандидати във временно окупираните територии на Украйна, както и отговорните за подкопаването на възможността за свободни и честни избори в Русия, ще бъдат санкционирани", се казва още в позицията.

Още: Радев, след като обяви руски олигарси за национален интерес: "Нито сме в периферията на ЕС, нито в изолация" (ВИДЕО)

"Европейският съюз отново заявява непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници. Русия трябва да прекрати незаконната си агресия срещу Украйна, да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили и оборудване от цялата територия на Украйна", призовават от Брюксел.