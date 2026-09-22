Великобритания ще помага на Саудитска Арабия срещу йеменските хуси

Британският премиер Анди Бърнам съобщи, че се е съгласил Великобритания да окаже военна подкрепа на Саудитска Арабия в борбата й срещу бунтовниците хуси в Йемен, предоха световните агенции. Бърнам заяви, че британски самолети ще осигуряват "отбранително" зареждане във въздуха на саудитски изтребители, посочват Пи Ей Мидия и ДПА. Британците дават тайните за ракетите Storm Shadow на Украйна: Песков с пряка заплаха

Премиерът каза, че е взел решението след разговори с министъра на отбраната Уес Стрийтинг и министъра на външните работи Ед Милбанд на фона на опасения, че задълбочаващата се криза в Близкия изток ще засили натиска върху бюджета на британските домакинства.

В разговор с журналисти на път за Ню Йорк за Общото събрание на ООН премиерът заяви: "Получихме искане от кралство Саудитска Арабия за военна подкрепа. По препоръка на министъра на отбраната и министъра на външните работи снощи одобрих това искане за отбранително зареждане във въздуха. Това е подкрепата, която се съгласихме да предоставим".

Подкрепата

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Подкрепяните от Иран хуси установиха контрол върху протока Баб ел Мандеб - стратегически тесен проход в Червено море с ключово значение за корабоплаването към Европа през Суецкия канал.

Саудитците нанасят удари по хусите, докато йеменската групировка изстрелва ракети по богатото на петрол кралство.

Британската мисия ще е ограничена до подпомагане на саудитските самолети, които защитават страната от атаки с дронове и ракети, и няма да включва подкрепа за удари срещу хусите.

Очаква се самолет цистерна "Вояджър" да започне да оказва тази логистична подкрепа до няколко дни. Мисията ще бъде с ограничен срок, като според представители на властите тя може да продължи и седмици.

Мисията за зареждане във въздуха е допълнение към британската система за противовъздушна отбрана "Скай сейбър" (Sky Sabre), която вече е разположена в Саудитска Арабия.

Бърнам заяви, че "действа, за да гарантира интересите на Великобритания и на целия регион", тъй като Саудитска Арабия вече бе подложена на атаки и очаква нови сътресения. "Трябва да запазим тези маршрути отворени и именно затова се съгласихме да откликнем на искането", допълни той.

В събота, за първи път след възобновяването на бойните действия през юли между Рияд и хусите, саудитската столица стана мишена на нападение, за което поеха отговорност подкрепяните от Иран хуси. В началото на септември хусите предприеха масирано настъпление в Йемен. В момента те контролират цялото крайбрежие на Червено море, което засили контрола им върху стратегическия проток Баб ел Мандеб, отбелязва Франс прес.

Войната в Йемен избухна през 2014 г., когато хусите установиха контрол над столицата Сана, а после и над други райони. В отговор през март 2015 г. срещу тях започна военна интервенция, ръководена от Саудитска Арабия, припомня АФП.

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