Испания засилва охраната в Сеута

Испанското правителство засилва охраната в Сеута и Мелия заради заплаха от нова мигрантска вълна, предаде БНР. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на Гражданската гвардия. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка посети Сеута и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. Още: Испания да спре мащабната си политика за прием на мигранти, настоява ЕП

Ще има ли ново настъпление на мигранти?

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На 23 септември в Мароко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата.

Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълно сътрудничество с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра в момента в Сеута има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване.

Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите.

Над 1600 души са се върнали доброволно в Мароко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани.

Припомняме, че 70 000 души се стекоха в края на юли към мароканския град Фнидек на границата с испанския анклав Сеута в опит да достигнат територията на Европейския съюз.

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