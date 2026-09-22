22 септември: Обявена е независимостта на България. Иван Вазов умира

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 септември 1908 година: Обявена е независимостта на България

На този ден през 1908 г., по време на управлението на правителството на Александър Малинов, в църквата "Св. Четиридесет мъченици" в Търново е обявена независимостта на България със специален манифест. С този акт страната ни отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, която Берлинския договор от 1878 година налага.

Според този договор териториите на Северна България влизат в Княжество България, което е автономно, но е задължено да плаща данък и остава под върховната власт на султана. Източна Румелия, в която влиза Южна България, получава административна автономия, но тя остава под политическата и военната власт на султана. Княжеството е задължено да участва в изплащането на дълговете на Турция. Източните железници, които функционират на неговата територия, запазват своите права. Въпреки формалната васалност, нейното съществуване затруднява икономическите и политически отношения на страната ни с останалите държави.

След обявяване на независимостта княз Фердинанд I приема титлата цар. Ден по-късно Австро-Унгария обявява анексирането на Босна и Херцеговина. С това клаузите на Берлинския договор 1878 г. са нарушени и възниква остра Балканска криза. Българо-турските отношения се влошават, а повечето от Великите сили отказват да признаят независимостта на страната ни. От своя страна Турция претендира за обезщетение в размер на 125 млн. франка от страната ни, като в замяна на това обещава да признае независимостта.

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Русия опрощава военните задължения на Турция, останали от Руско-турската освободителна война. В замяна на това Турция се отказва от претенциите си към България, а страната ни се задължава да изплати на Русия 82 млн. франка в срок от 75 години.

Турция признава независимостта на България, а след нея и Великите сили.

22 септември 1921 година: Умира Иван Вазов

На този ден през 1921 година умира патриархът на българската литература - Иван Минчов Вазов. Той е роден на 9 юли 1850 г. в Сопот. Партений Белчев и Ботьо Петков са първите му учители.

През 1870 г. заминава за Румъния при чичо си, който се занимава с търговия. След известно време Вазов решава да избяга в Браила. Попада в средите на българските хъшове.

През 1875 г. Вазов става член на революционния комитет в родния си град. След избухването на Априлското въстание емигрира в Румъния. Тогава пише първата си стихосбирка "Пряпорец и гусла", а след това пише "Тъгите на България". Третата си стихосбирка "Избавление" патриархът на българската литература пише по време на Руско-турската освободителна война.

Заедно с Константин Величков участва в съставянето на двутомната "Българска христоматия". По това време пише "Епопея на забравените", "Чичовци" и др. През есента на 1886 г. напуска България и се установява в Одеса. Романът "Под игото" излиза през 1894 година, а няколко месеца след това драмата "Хъшове". Две години по-късно излиза и "Нова земя".

През 1889 г. Вазов се премества в София. Година преди смъртта си е награден с ордена "Св. равноапостоли Кирил и Методий".