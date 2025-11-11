Пак проблеми на летището във Вилнюс заради контрабандните балони от Беларус

Три пътнически самолета, които трябваше да кацнат на летището във Вилнюс в понеделник през нощта (10 срещу 11 ноември), бяха пренасочени към литовския град Каунас и латвийската столица Рига. Причината - в литовското въздушно пространство пак бяха засечени неизвестни обекти, които по-късно се оказаха балони за контрабанда, идващи от Беларус. Националният център за управление на кризисни ситуации съобщи, че през нощта са регистрирани 34 радарни сигнала, а Държавната гранична служба е открила шест пакета с контрабандни стоки.

Почти 500 засегнати пътници

Тадас Василяускас, говорител на Литовските летища, заяви, че полети от Тенерифе и Мадейра са били пренасочени към летище Каунас, а полет от Амстердам е бил пренасочен към летище Рига.

Общо 470 пътници са били засегнати. Тези, които са били пренасочени към Каунас, са достигнали местоназначенията си с автобус, а пътниците от полета до Рига по-късно са се върнали във Вилнюс със самолет.

Говорителката на въздушната навигация Ингрида Даугирде съобщи, цитирана от LRT.lt, че са били наложени временни ограничения за самолетите, пристигащи във Вилнюс, след като властите са получили информация за неидентифициран обект, забелязан във въздушното пространство.

Пак същите проблеми

Само през октомври шест пъти летището във Вилнюс затваряше временно заради метеорологични балони, идващи от Беларус. Властите в Прибалтийската република твърдят, че балоните са изпращани с цел транспортиране на контрабандни цигари, и също така обвиняват Минск, че не е спрял тази практика.

Литва затвори граничните си пунктове с Беларус до края на ноември и заплаши, че ще започне да сваля балоните.

Беларуският диктатор Александър Лукашенко каза миналия месец, че затварянето на границата с Литва е "абсурдно", и на свой ред обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която слагала началото на нова ера на разделение.

