Войната в Украйна:

За пореден път: Метеорологични балони от Беларус затвориха литовско летище

26 октомври 2025, 23:16 часа 354 прочитания 0 коментара
За пореден път: Метеорологични балони от Беларус затвориха литовско летище

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за управление на кризите. Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.

Още: Метеорологични балони от Беларус затвориха летища в Литва

Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица. Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Още: В небето над Литва: НАТО подгони руски самолети (ВИДЕО)

Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре, предава БТА.

Още: Литовският президент потвърди: Руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната

Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
летище Полети Беларус Литва балони Вилнюс
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес