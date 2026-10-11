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Папа Лъв XIV ще се подложи на операция

11 октомври 2026, 16:48 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Папа Лъв XIV ще се подложи на операция

Папа Лъв XIV заяви, че в идните дни ще се подложи на белодробна интервенция, предадоха световните агенции и италианските медии. Папата обяви това след традиционната си неделна молитва. Той каза, че лекари са му открили „възелче в ранен стадий“ в белия дроб или така наречения нодулус и са му препоръчали операция. Лъв XIV е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава, след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, в това число и белодробни, припомнят световните агенции и италиански медии.

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Физическа форма

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Папа Лъв XIV е в добра физическа форма и досега не беше известно той да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу в периода 6-17 ноември. Не е ясно засега дали операцията ще попречи на това пътуване, предаде БТА.

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операция папа Лъв XIV
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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