Папа Лъв XIV ще се подложи на операция

Папа Лъв XIV заяви, че в идните дни ще се подложи на белодробна интервенция, предадоха световните агенции и италианските медии. Папата обяви това след традиционната си неделна молитва. Той каза, че лекари са му открили „възелче в ранен стадий“ в белия дроб или така наречения нодулус и са му препоръчали операция. Лъв XIV е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава, след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, в това число и белодробни, припомнят световните агенции и италиански медии.
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Dear friends, during some recent medical examinations, the doctors found a small, localized nodule in my lung. It was detected at a very early stage and is well-localized. The doctors believe that it is best to intervene, so, following their advice, I have decided to undergo surgery to remove it. The operation is already scheduled to take place in the coming days. I thank you for your spiritual closeness and entrust myself to your prayers.— Pope Leo XIV (@Pontifex) October 11, 2026
Физическа форма
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Папа Лъв XIV е в добра физическа форма и досега не беше известно той да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу в периода 6-17 ноември. Не е ясно засега дали операцията ще попречи на това пътуване, предаде БТА.
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