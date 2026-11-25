"Не. Ако се замислите, нямам бизнес в Русия или Украйна. Нямам бизнес в Газа. За Газа работя изцяло, за да помогна на хората там и да донеса мир в една много затруднена ситуация за света. За мен е огромна чест да го правя". Това каза Джаред Къшнър, зетят на Доналд Тръмп, който заедно със Стив Уиткоф води преговори за мир в Ивицата Газа и в Украйна като представител на САЩ в ролята на медиатор.
Отговорът на Къшнър дойде при директен въпрос дали досега е имало ситуация в работата му като преговарящ от името на Тръмп, в която да е видял, че влиза в конфликт на интереси и в която трябва да балансира между това да действа в името на най-доброто възможно за мирно споразумение съпоставено с бизнес интересите му. Само че вече излязоха много подробни данни, че казаното от Къшнър за бизнес интересите му и преговорите за мир изглежда не е така – ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Пратеник за мир: Зетят на Тръмп трупал "пари за черни дни" от войните в света
Jared Kushner claims: I have no business in Russia or Ukraine. I have no business in Gaza. Gaza, I'm doing purely to try to help the people of Gaza. https://t.co/ivD52PjrCX— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Специално за Газа, Къшнър видя добра страна – Ивицата трябва да бъде построена наново. "Защо да я строим като това, което беше? Нека я построим като нещо ново", каза той. И още – разсъждения как президентът-републиканец Джордж Буш-младши почнал политиката да разширява НАТО на изток в Европа и с това подразнил руския диктатор Владимир Путин, който считал, че Буш-младши всъщност обещал това да не става. "Като правеше външата си политика, Буш-младши мислеше, че основният износ на САЩ са демокрацията и либерализма. Мисля, че най-ценният износ на САЩ са капитализмът и свободното предприемачество", заяви Къшнър:
Jared Kushner on Gaza War: The good thing about the war is that Gaza does need to be built. So why build it into what it was? Let's build it into something new. https://t.co/k2PRAsO6rg— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Jared Kushner: Bush thought the main export of America was democracy and liberalism. I think that America's most valuable export is really capitalism and free enterprise. Right now you have places in the world like Singapore and the United Arab Emirates that are almost doing free enterprise and capitalism better than America.— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026