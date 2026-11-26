Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Щоре са ангажирали руски олигарх, за да установят директен контакт с руския президент Владимир Путин. Целта е да се предотврати евентуална военна конфронтация в Балтийско море, съобщава WSJ. По време на разговор на 27 октомври те уверяват Москва, че НАТО няма намерение да налага морска блокада. Разговорите са следствие от нарастващите напрежения около задържането на руския „сенчест флот“ и заплахите на Москва за превантивни ядрени удари.

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Същевременно стана ясно, че Норвегия е отделила още 46,3 млн. евро за Фонда за подкрепа на енергийния сектор на Украйна, като общият ѝ принос за енергийния сектор достига 255,6 млн. евро. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на оборудване, необходимо за възстановяване на инфраструктура, увредена от руските атаки.

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