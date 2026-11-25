Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към германците и ги призова да се подготвят за съкращаване на държавнте разходи. Германия вече няма да може да финансира всичко, с което гражданите са свикнали през последните години. "Трябва да се споразумеем какво ще финансираме в бъдеще и от какво ще се откажем", заяви канцлерът в Бундестага по време на дебат за федералния бюджет за 2027 г., цитира го "Билд". Той предупреди, че високият дълг и нарастващите държавни разходи ограничават фискалното пространство през следващите години. Страната ще трябва да бъде по-реалистична относно възможностите си оттук нататък, каза канцлерът.

Той защити бюджета, който включва приблизително 560 милиарда евро разходи и 210 милиарда евро нови заеми. Мерц призна, че подготовката на документа е била трудна, но нарече резултата приемлив предвид обстоятелствата.

Проблемите, натрупани в продължение на десетилетия, не могат да бъдат решени само с един или два бюджета, каза още Мерц. Канцлерът обаче не даде уточнение кои плащания и обществени услуги ще бъдат съкратени.

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