Киев е подложен на масирана руска атака с балистични ракети тази нощ, обяви в приложението Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и Укринформ. На няколко места в града са отекнали мощни експлозии, добавят двете агенции. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за заплахата от използване на балистични оръжия и бързо засякоха мишени над Киев.

"Експлозии в столицата. Градът е подложен на балистична атака“, написа Кличко, призовавайки жителите на Киев да се укрият в бомбоубежища. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от свалянето на руска балистична ракета от украинската противовъздушна отбрана над Киев.

Ukrainian air defense forces have shot down another Russian aerial threat over Kyiv. #Ukraine https://t.co/wpkGDlGhaW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026

Както съобщи по-рано Укринформ, украинският министър на отбраната Евгений Хмара обяви, че миналия месец руските войски са изстреляли 153 балистични ракети по обекти на украинска територия.

Украйна порази търговски център в Белгородска област

Според доклади украинските сили са ударили търговския център „Заря“ във Валуйки, Белгородска област, използвайки атакуващи дронове. Според предварителни сведения обектът е обслужвал както цивилни, така и военни цели.

Ukrainian forces have reportedly struck the Zarya shopping center in Valuyki, Belgorod region, using attack drones. According to preliminary reports, the facility served both civilian and military purposes. #Ukraine https://t.co/h2W0UAxCRX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026