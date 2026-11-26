На 26 ноември 2026 г. имен ден На 26 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Стилиан, Стилиана, Стилиян, Стилияна, Стелян, Стела, Стилян, Щерян, Щеряна, Щилиан, Щилиана, Щилиян, Щилияна и производните им. Св. Стилиан е роден и живял в периода между 400 и 500 г. сл. Р. Хр. в Пафлагония, която се простирала покрай южния бряг на Черно море в Мала Азия. На 26 ноември е добре да не отлгате нищо за по-късно, да изпълнявате съвестно задълженията си и да върнете всички заеми, които имате.

Имени дни през ноември 2026 г.

Пожелания

Този празник е толкова светъл, колкото са чисти сърцето и душата ти! Празнувай със своите най-близки хора и се наслади на компанията и на подаръците им!

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Честит имен ден! В този толкова специален ден, нека се случи всичко хубаво, за което си мечтала! Нека пожеланията от твоите приятели се превърнат в сбъднати мечти!

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Нека твоят имен ден бъде най-искрения и истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

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Честит имен ден! Нека този ден озари не само деня ти, но и идващата година. Нека топлите прегръдки на приятелите ти и близките сгреят душата и озарят бъдещето ти.

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.